Chi si è astenuto di più?

L’astensione alle ultime regionali ha colpito rispetto alle politiche del settembre scorso anche il centrodestra, sebbene abbia riguardato in misura maggiore i partiti di Opposizione, ma non in maniera omogenea, con il Pd che è anzi riuscito a portare alle urne una percentuale maggiore di propri elettori che non Fdi. E’ quanto emerge da una analisi dei flussi elettorali a Milano e Roma elaborata dall’Istituto Cattaneo di Bologna, dalla quale emergono diversità ma anche costanti nelle due metropoli. “A Milano – si legge nel report -, solo il 29% degli elettori che nel 2022 avevano votato per il centrodestra si sono astenuti, a fronte del 42% degli elettori di Pd e centrosinistra e dell’80% degli elettori del M5s. A Roma si registra un fenomeno simile, anche se in misura più attenuata, da una parte e dall’altra”. Ma quandando nel dettaglio ciascun partito si vede che all’interno del “campo largo” di opposizione emergono tendenze differenziate. Gli elettori del Pd hanno partecipato al voto in una quota molto maggiore rispetto a tutte le altre componenti (Sinistra-Verdi, M5s, Az-Iv).Questo spiega quindi anche il risultato migliore del Pd in ​​percentuale sui voti validi.Il confronto tra Milano e Roma conferma che si tratta di una regolarità. Mostra che anche una parte del “recupero” (in termini percentuali) della Lega dipende dal minore astensionismo dei suoi elettori del 2022″.

Se tuttavia si osservano i singoli partiti, emerge una disomogeneità degli astenuti tra i partiti dei fari schieramenti. A Milano il partito che ha registrato meno defezioni tra i propri elettori rispetto alle politiche dello scorso settembre è la Lega, con solo il 15% dei propri elettori che hanno disertato le urne alle Regionali. Seguono il Pd (31%), Fi (37%), Fdi (43%), altri del centrosinistra (53%), Si-Verdi (59%), Altri (62%), Terzo Polo (74%), M5s (80). A Roma è invece il Pd il partito che registra una percentuale minore di elettori astenuti da settembre a febbraio (25%), seguito da Lega (47%), Si-Verdi (51%), Fdi (56%), Fi (57%). %), Terzo Polo (79%), altri del centrosinistra (79%), M5s (82%), Altri (84%).