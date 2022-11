Che disastro, tassi d’interesse ancora in salita. Mutui casa sempre più cari

Come non bastasse, tassi d’interesse ancora su. Sapendo bene che questo non frenerà l’inflazione. La Bce intanto ha deciso di usare le vecchie maniere. Che non raffreddano affatto i prezzi. Il Bollettino mensile dell’Abi dice che siamo passati a ottobre al 2,73% dal 2,26% di settembre. Un valore che avevamo dimenticato e che ci riporta all’agosto 2015. Il tasso medio sul totale dei prestiti è risultato pari al 2,78%, contro il 2,47% del mese precedente, livello che non veniva toccato da agosto 2017. Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese, infine, si è collocato al 2,55%, contro il 2,00% di settembre, come non accadeva da dicembre 2014. L’Abi segnala anche che “nonostante i rialzi dei tassi della Bce,“. Inoltre, “non hanno incorporato gli aumenti della Bce, che si è mossa con +0,75 a settembre e ha annunciato a ottobre un ulteriore aumento di 75 punti base a novembre, per un punto e mezzo totale di incremento dei tassi”.