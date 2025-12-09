Cgia, boom insolvenze al Sud (+6,3%), con il Natale aumenta rischio usura

Aumentano in Italia le aziende insolventi, soprattutto al Sud. E, con le feste natalizie, aumenta anche il rischio usura. Secondo le rilevazioni dell’ufficio studi della Cgia, dopo la contrazione registrata nel periodo Covid, da due anni le aziende con sofferenze sono tornate ad aumentare. Al 30 giugno 2025 il numero complessivo ha sfiorato le 122mila unità, con una crescita del 3,6% rispetto allo stesso periodo del 2024. Nel Mezzogiorno si contano 42.032 aziende in sofferenza (il 34,5% del totale) con un balzo del 6,3% in un anno. Seguono il Nordovest con 29.780 imprese (24,4% del totale), il Centro con 29.725 (24,4%) e il Nordest con 20.431 (16,8%). Si tratta prevalentemente di lavoratori autonomi, artigiani, esercenti, commercianti o piccoli imprenditori, spiega la Cgia, che sono «scivolati» nell’area dell’insolvenza e, di conseguenza, segnalati alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. Per legge, dunque, non possono accedere a nuovi prestiti. Pertanto, «se vogliono accedere al credito devono ricorrere a forme alternative al sistema bancario. Con tutti i rischi e i pericoli che ciò comporta», sottolinea l’associazione.

«Nelle settimane che precedono il 15 dicembre, molte famiglie italiane ricorrono al credito al consumo (prestiti personali, dilazioni di pagamento, ‘buy now, pay later’ e rateizzazioni), per far fronte alle spese legate ai regali e ai consumi natalizi», spiega la Cgia, segnalando che «l’incremento delle spese coinvolge anche gli artigiani e i piccoli commercianti che, a differenza dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, non dispongono né di entrate certe né della tredicesima mensilità». Il rischio usura si espande anche a causa della stretta creditizia: ad eccezione degli anni caratterizzati dalla crisi pandemica, dal 2011 ad oggi, sono crollati i prestiti bancari alle imprese italiane. A fronte dei 1.017 miliardi di euro erogati verso la fine del 2011, siamo scesi a poco più di 711 miliardi nel febbraio 2020 (inizio pandemia). Dopo l’incremento avvenuto durante il periodo Covid (757,6 mld ad agosto 2022), è ripresa la riduzione e a settembre di quest’anno le erogazione sono scese a poco meno di 667 miliardi. In 12 anni, rispetto al picco massimo erogato nel 2011, le imprese hanno perso 350 miliardi di prestiti bancari (-34,4%). Secondo la Cgia, «gli effetti della crisi dei debiti sovrani (2012-2013), le restrizioni normative imposte dalla Bce alle banche per limitare la proliferazione degli Npl e, in parte, anche il calo della domanda di credito, sono le cause di questa caduta verticale».