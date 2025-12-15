Cessione Gedi, Patto per il Nord, piena solidarietà a tutte le giornaliste e i giornalisti del gruppo

“La possibile cessione all’estero di un grande gruppo editoriale italiano, con due fra le principale testate del panorama giornalistico nostrano, la Repubblica e La Stampa, non è soltanto questione di mercato, ma implica una responsabilità politica e istituzionale più ampia: riconoscere che l’informazione è ormai parte integrante delle dinamiche di sicurezza, al pari di altre infrastrutture strategiche. Ma capiamo che Salvini non sia in grado di capirlo”. Lo afferma Patto per il Nord in una nota. “Patto per il Nord – continua la nota – ritiene che la tutela dell’indipendenza delle grandi testate italiane, che piaccia o non piaccia ciò che scrivono, sia un interesse nazionale oggettivo, coerente con la difesa del pluralismo, della democrazia e della sovranità informativa del Paese. Esprimiamo piena solidarietà a tutte le giornaliste e i giornalisti del gruppo GEDI. La tutela dell’indipendenza dell’informazione passa anche dal rispetto del lavoro, della dignità e dell’autonomia di chi ogni giorno garantisce il diritto dei cittadini a essere informati”.