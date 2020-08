Censura su Grande Liguria e Chiappori

Riceviamo e pubblichiamo

News dal regime: Oscurate Grande Liguria e Chiappori!

Come tutti sanno in Italia prospera un regime centralista che nega i più elementari diritti, tra i quali quello all’informazione.

Non a caso l’Italia vanta il primato mondiale di analfabeti funzionali e non a caso l’Italia è nella classifica mondiale sulla libertà di stampa tra Trinidad e Tobago ed il Botswana.

In queste elezioni regionali liguri la candidatura di Grande Liguria, una lista di persone normali che vogliono occuparsi solo della loro terra senza prendere ordini dai partiti romani e la discesa in campo di Chiappori, che conosce bene le trappole dei partiti, hanno gettato nel panico l’apparato romano, di cui Toti e Sansa sono i garanti liguri.

Ecco allora partire l’ordine di oscurare Chiappori.

Ieri un giornale importante come Il Secolo xix scriveva che non poteva riportare il pensiero di Chiappori perché non era stato possibile trovarlo.

Una frase incredibile, che non ha bisogno di commenti.

Se non ci fossero di mezzo diritti fondamentali ci sarebbe da ridere.

Naturalmente ieri abbiamo denunciato al Corecom, altro organo del Deep State, non tanto perché crediamo che risolverà qualcosa, ma solo per dimostrare ai più testardi a quale livello di regime siamo arrivati.

