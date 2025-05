C’è un problemino. Mercato auto dimezzato nei prossimi 10 anni

“Quest’anno, per la prima volta, la Cina produrrà più dell’Europa e degli Stati Uniti messi insieme. Il 2025 è un momento cruciale. L’Europa deve scegliere se vuole ancora essere una terra di industria automobilistica o un semplice mercato. Tra cinque anni, a questo ritmo di declino, sarà troppo tardi. Il destino dell’industria automobilistica europea si gioca quest’anno”. Lo dichiara il presidente di Stellantis, John Elkann, in un’intervista a Le Figaro.

“Il mercato automobilistico europeo è in calo ormai da cinque anni, è l’unico dei grandi mercati mondiali che non ha ritrovato il suo livello pre-covid”, sottolinea. “Al ritmo attuale, ciò significa che il mercato potrebbe più che dimezzarsi nell’arco di un decennio”. “Questi tre paesi (Francia, Italia, Spagna) sono i più interessati: le loro popolazioni sono gli acquirenti di queste auto i cui prezzi sono aumentati, e ne sono anche i produttori. E insieme pesano più della Germania in termini di produzione. È importante che questi paesi facciano della promozione della loro industria la loro priorità”, spiega Elkann.

“L’Unione Europea si è concentrata, nella sua legittima ambizione ambientale, sul solo tema delle auto nuove e sul solo obiettivo dei veicoli a zero emissioni. Ma ciò che è importante per il nostro ambiente -secondo il presidente- è sostituire i 250 milioni di auto in circolazione che sono inquinanti e la cui età media non smette di aumentare: è di dodici anni in Europa e arriva fino a 17 anni in Grecia! La decarbonizzazione può davvero accelerare rinnovando il parco auto con tecnologie varie, innovative e competitive, rivitalizzando così la domanda”. “Non crediate che siamo nostalgici del XX secolo. Siamo industriali del XXI secolo, capaci di offrire al maggior numero di persone una gamma di prodotti completa, dal tutto elettrico, all’ibrido, e al termico di nuova generazione, come dimostrano i prodotti che abbiamo lanciato di recente (Citroën C3, Fiat Grande Panda, Peugeot 3008)”, conclude Elkann.