C’è poco da rallegrarsi. Fuga dai partiti: il 31% preferisce astenersi o restare indeciso

Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si conferma saldamente alla guida delle intenzioni di voto degli italiani, con risultati solidi nelle ultime due rilevazioni. Secondo il sondaggio settimanale SWG per Tg La7, il partito della premier guadagna lo 0,3% rispetto alla settimana precedente, raggiungendo il 30,3%. Nella Supermedia elaborata da YouTrend per l’agenzia Agi, FdI si attesta invece al 29,5%, con un lieve incremento dello 0,1%. Elevata la quota di indecisi o astenuti Nel centrodestra, anche la Lega di Matteo Salvini registra un piccolo progresso, salendo all’8,8% per SWG (+0,1%) e all’8,7% per YouTrend/Agi. Forza Italia presenta invece un andamento contrastante: in calo all’8,7% per SWG (-0,1%), ma in crescita al 9,6% secondo la Supermedia (+0,1%).

Il sondaggio di SWG vede Fratelli d’Italia davanti a tutti, segue il PD stabile al 22% Sul fronte del centrosinistra, il Partito Democratico risulta stabile al 22% per SWG, ma in calo al 21,8% nella Supermedia, segnando un -0,6% rispetto al 10 aprile. Alleanza Verdi e Sinistra perde lo 0,2% per SWG (6,2%), ma guadagna lo 0,3% nella Supermedia, raggiungendo il 6,3%. Il Movimento 5 Stelle mostra segnali di ripresa: cala lievemente dello 0,1% per SWG (12,4%), ma cresce dello 0,5% per YouTrend, arrivando al 12,5%, diventando così il terzo partito a livello nazionale. Per SWG leggero calo di Azione e +Europa, cresce Noi Moderati Tra le forze centriste, Azione scende al 3,4% in entrambe le rilevazioni, con una perdita dello 0,2% per SWG e dello 0,1% per YouTrend. Italia Viva rimane stabile al 2,7% per SWG, ma scende al 2,3% nella Supermedia. +Europa è in flessione: 1,7% per SWG (-0,2%) e 1,9% per YouTrend. Noi Moderati cresce leggermente (+0,2%) e si attesta all’1% in entrambe le rilevazioni. Un dato significativo è rappresentato dalla quota di indecisi o astenuti: secondo SWG, il 31% degli intervistati non esprime una preferenza, confermando la difficoltà dei partiti nel mobilitare una parte consistente dell’elettorato. Tendenza coerente anche nel sondaggio effettuato da YouTrend Nel complesso, le due rilevazioni mostrano tendenze coerenti: Fratelli d’Italia mantiene la leadership, il Partito Democratico vive una fase di flessione, mentre il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra sembrano intercettare consensi crescenti. Il quadro politico resta dinamico, in vista delle prossime scadenze elettorali.