Cdm a Cutro il giorno in cui in Europa c’è il vertice dei ministri dell’Interno?

Cutro come simbolo della presenza del governo, che decide oggi di svolgere lì il consiglio dei ministri. E’ ovvio che la presenza del capo del Viminale abbia più che un valore simbolico.

Però, se non è stata spostata la data, in contemporanea ci sarebbe programmato anche il vertice in Europa dei ministri degli interni dei paesi membri. Ma come, chi rappresenta l’Italia che reclama all’Europa di girarsi dall’altra parte?

Intanto giornata di tensione ieri a Crotone dove i familiari delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro hanno organizzato delle manifestazioni di protesta dopo aver ricevuto la comunicazione, da parte del Prefetto, che le salme sarebbero state trasferite presso il cimitero musulmano di Bologna.”Stamattina abbiamo organizzato una manifestazione di protesta perché abbiamo capito che la Prefettura stava per trasferire le salme senza l’autorizzazione dei familiari per potarle a Bologna”, ha raccontato a LaPresse il parente di una delle vittime afghane del naufragio.

“Per i talebani chi scappa è un traditore. Spero – ha aggiunto – che le famiglie lì non abbiano problemi”.A fine giornata la soluzione. “È stata adottata la scelta di non trasferire più a Bologna le salme che dovevano andare in Afghanistan. La Prefettura sta individuando una soluzione; penso che dovrebbe ricevere alcuni preventivi da alcune agenzie funebri tedesche per portare le salme da Crotone in Germania, da qui a Instanbul e poi a Kabul”, spiega a LaPresse il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce che continua: “Il numero maggiore di richieste, 38, sono di familiari che vorrebbero trasferire le salme delle vittime in Afghanistan”. Intanto, conferma il primo cittadino, il comune di Crotone rimpatrierà 7 salme. Mentre sono sopite le polemiche politiche e in attesa del Cdm che si terrà domani a Cutro, nella notte, in Austria, è stato arrestato un quarto scafista. Secondo quanto confermato da fonti investigative, di tratta di un 28enne di origini turche, che si era reso irreperibile dopo la strage. Un quinto scafista, invece, è morto nel naufragio. L’uomo, un cittadino turco di circa 30 anni, è stato riconosciuto dalle persone sopravvissute alla tragedia.