Cateno De Luca sindaco di Taormina. Chi ci sta venga a sottoscrivere un patto come… appunto Taormina

“Noi siamo presenti nel Meridione e abbiamo dimostrato la nostra forza elettorale: abbiamo preso l’uno per cento nazionale presentandoci solo in Sicilia, possiamo fare la differenza soprattutto con partiti come quelli di Renzi e Calenda, che sono radicati solo nel Centro-Nord . Chi ci sta, venga a sottoscrivere il ‘Patto di Taormina’”.

Cateno De Luca, il leader di “Sud chiama Nord”, non ama girare intorno alle domande e dopo il successo personale a Taormina, che lo ha portato a essere sindaco del quarto comune diverso (tra cui un capoluogo come Messina), indica chiaramente gli obiettivi del suo progetto politico. Un progetto che prende le forme di una rapida ascesa: mezzo milione di voti da candidato alle ultime regionali, secondo solo a Renato Schifani (eletto governatore) e due parlamentari nazionali eletti in altrettanti collegi uninominali, prendendo una percentuale che ha eguagliato partiti ben piu’ noti e strutturati del suo.

“Le amministrative – osserva De Luca – segnano un aspetto fondamentale, che non e’ quanto siano forti le destre, piuttosto quanto e’ inesistente il centrosinistra. Il tema – aggiunge – e’ che non c’e’ un’alternativa credibile che riesca a catturare la fiducia degli elettori.Noi in questo momento stiamo continuando il nostro percorso in prendendo una percentuale che ha eguagliato partiti ben piu’ noti e strutturati del suo.

“Le amministrative – osserva De Luca – segnano un aspetto fondamentale, che non e’ quanto siano forti le destre, piuttosto quanto e’ inesistente il centrosinistra. Il tema – aggiunge – e’ che non c’e’ un’alternativa credibile che riesca a catturare la fiducia degli elettori.Noi in questo momento stiamo continuando il nostro percorso in prendendo una percentuale che ha eguagliato partiti ben piu’ noti e strutturati del suo. “Le amministrative – osserva De Luca – segnano un aspetto fondamentale, che non e’ quanto siano forti le destre, piuttosto quanto e’ inesistente il centrosinistra. Il tema – aggiunge – e’ che non c’e’ un’alternativa credibile che riesca a catturare la fiducia degli elettori.Noi in questo momento stiamo continuando il nostro percorso inautonomia , con la prospettiva delle Europee che non richiede coalizioni essendo un sistema proporzionale. E’ logico che siamo alternativi a questo governo e, coi nostri due parlamentari siamo all’opposizione, per contrastare il disegno criminale rappresentato dall’autonomia, che non fara’ altro che aumentare il divario territoriale. Il nostro comune denominatore – spiega – e’ l’equita’ territoriale, ed e’ il confine per ogni percorso con altre forze politiche”.

E a proposito di altre forze e potenziali alleati, l’interlocutore naturale potrebbe essere il Terzo Polo, uscito malconcio dalla lite tra Renzi e Calenda: “Un matrimonio d’interessi rimane un matrimonio d’interessi e non puo’ diventare un matrimonio d’amore. Per quello che mi riguarda, è ovvio che cerco un matrimonio di interessi, che mi consenta di poter sdoganare il nostro progetto a livello nazionale ma con il nostro brand. Siamo stati cercati da tutti e ho detto che siamo interessati a fare un accordo tecnico per le Europee, per rappresentare il Sud. Noi vogliamo preservare il nostro brand, non vogliamo candidature in altri simboli o in brand nuovi”. Inevitabile, infine, dire la propria su un’opera cosi’ importante e discussa come il Ponte sullo Stretto: “Quando io facevo le manifestazioni per il Ponte gia’ nel 2006, Salvini era contrario, ma il ponte senza una serie di opere connesse non serve. Ci vogliono 30 miliardi per potere fare le cose che stiamo dicendo, e queste risorse – conclude – io non le ho viste”.