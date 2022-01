Catalogna, sospeso obbligo di Green pass

La regione spagnola della Catalogna ha deciso di sospendere da venerdì l’obbligo di presentare il pass sanitario per entrare in bar, ristoranti e palazzetti dello sport, ritenendolo inefficace di fronte alla alta contagiosità della variante Omicron del coronavirus. “Una parte significativa della popolazione rischia di essere nuovamente contagiata dal virus”, per via di Omicron, “indipendentemente dal suo stato di vaccinazione o dal fatto di aver già contratto la malattia”, ha giustificato, in un comunicato, il governo regionale su consiglio del suo comitato di esperti. “Di conseguenza, l’efficacia dell’uso obbligatorio del pass sanitario diminuisce”, ha aggiunto. Il pass sanitario è in vigore da fine novembre in Catalogna per accedere a bar, ristoranti e palazzetti dello sport.