Catalogna: Nogueras (JxCat), mai sostenuto il tavolo di dialogo con governo Madrid

Uniti per la Catalogna (JxCat) non ha mai sostenuto il tavolo di dialogo con il governo spagnolo ma al contrario non crede che l’esecutivo di coalizione di Pedro Sanchez possa trovare una soluzione a cio’ che non e’ stato fatto negli ultimi 10 anni. Lo ha affermato la portavoce di JxCat al Congresso dei deputati (la Camera bassa del Parlamento), Miriam Nogueras, in un’intervista all’agenzia “EuropaPress”, invitando Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) a “smettere di regalare” stabilita’ al governo del premier Sanchez. Nogueras, tuttavia, ha chiarito che per “lealta’” verso Erc del presidente catalano, Pere Aragones, e perche’ “bisogna esserci nella buona e nella cattiva sorte”, il suo sara’ presente al tavolo di dialogo con una rappresentanza che deve ancora essere decisa. A questo proposito la portavoce di JxCat non ha escluso che possa essere presente il leader del partito indipendentista, Carles Puigdemont, anche se telematicamente. Secondo Nogueras la possibile assenza del premier Sanchez al tavolo di dialogo “non avrebbe senso” in quanto si affrontera’ “il piu’ grande conflitto politico degli ultimi anni in Spagna”. Secondo la portavoce di JxCat, i partiti pro indipendenza dovrebbero stare insieme non solo in Catalogna ma anche a Madrid per essere “piu’ forti” nel negoziato.