Catalogna, militanti di Junts votano su rottura accordo con socialisti al governo. Oggi l’esito

Votazione da parte dei militanti di Junts sulla rottura dell’accordo d’investitura con il Psoe, decisa dalla direzione del partito su proposta dell’ex governatore della Catalogna Carles Puigdemont. Il voto terminerà oggi alle ore 18. Junts ha riferito che i risultati della consultazione verranno annunciati alle ore 18:30. La domanda rivolta ai militanti è: “Sei d’accordo con la proposta della Direzione Esecutiva Nazionale di considerare concluso l’accordo di investitura con il Psoe a fronte dei ripetuti inadempimenti dei suoi impegni?”. Si può votare Si, No o Bianco.