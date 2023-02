Catalogna, la Corte suprema spagnola condanna Oriol Junqueras a 13 anni di interdizione dai pubblici uffici

La Camera penale della Corte suprema spagnola ha condannato l’ex vicepresidente catalano, Oriol Junqueras, per disobbedienza in concorso con l’appropriazione indebita, mantenendo la condanna a 13 anni di interdizione dai pubblici uffici. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Europa Press”. Junqueras non potra’, dunque, aspirare a nessuna carica pubblica sino al 2031. La Corte ha rivisto la sentenza del processo per il referendum d’indipendenza illegale del 2017 in seguito alla riforma penale del governo spagnolo che ha eliminato la sedizione e modificato l’appropriazione indebita.