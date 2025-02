Catalogna, Junt ritira mozione di fiducia a Sanchez. Esempio di trattative indipendentiste…

Il partito catalano Junts, alleato parlamentare strategico del governo di Pedro Sánchez, ha annunciato la decisione di ritirare un’iniziativa elettorale per chiedere al premier socialista in carica di sottoporsi a una mozione di fiducia nel Congresso dei deputati. Il questo modo, la formazione guidata dall’ex leader indipendente Carles Puigdemont accetta di “preservare lo spazio di negoziazione bilaterale con il governo spagnolo”, di cui è stato sinora alleato esterno in Parlamento, dopo aver denunciato, nelle settimane scorse, una “perdita di fiducia” nei confronti del Partito Socialista (Psoe) e proclamato un’interruzione dei dialoghi in corso riguardanti diversi accordi politici di peso, tra questi riguardante un’eventuale approvazione di una nuova legge di bilancio.

L’annuncio di Junts arriva dopo che diversi media avevano dato conto della ripresa di riunioni tra membri della formazione catalana ed esponenti socialisti in presenza di un “mediatore” internazionale (il diplomatico di El Salvador Francisco Galindo). “Nonostante la fiducia nel Psoe sia molto deteriorata, abbiamo deciso di accogliere le richieste del mediatore e fare un ultimo sforzo per evitare una rottura”, ha dichiarato il segretario generale di Junts, Jordi Turull. Nel frattempo, sempre il governo spagnolo ha annunciato di essere pronto a farsi carico di oltre 83 miliardi di euro di debito pubblico accumulato da parte delle regioni: tra questi, ci sono circa 17 miliardi di euro finora attribuiti alla Catalogna . Con questa mossa, Madrid porta avanti uno degli impegni presi con un altro partner parlamentare strategico catalano, Esquerra Republicana (Erc): si tratta infatti di una delle condizioni accettate dai socialisti per ottenere il “sì” di quest’altro partito indipendentista al terzo mandato di Sánchez nel novembre 2023.