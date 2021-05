Catalogna, Jordi Puignero’ di JxCat vicepresidente della Generalitat

Jordi Puignero’ di Uniti per la Catalogna (JxCat), ritenuto una delle persone piu’ vicine al leader del partito Carles Puigdemont, sara’ il vicepresidente della Generalitat di Catalogna guidata da Pere Aragones di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc). Secondo quanto riferito dal quotidiano “El Pais”, Puignero’ assumera’ anche l’assessorato regionale alle Politiche digitali. Nel 2018 era stato indagato per la sua partecipazione nell’organizzazione del referendum illegale sull’indipendenza del primo ottobre 2017, ma se poi il giudice istruttore non lo ha rinviato a giudizio.