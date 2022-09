Catalogna, indipendentisti divisi sulle trattative con Madrid. Ritorno anticipato alle urne?

Cresce la tensione politica interna tra i due partiti indipendentisti che conformano il governo catalano, Esquerra Republicana (Erc) e Junts per Catalunya. Il presidente regionale Pere Aragone’s, di Erc, ha cancellato gli impegni ufficiali previsti in agenda per oggi, per dare priorita’ alla questione, scrive il quotidiano La Vanguardia: sul tavolo ci sono in particolare, da diverse settimane, divergenze su quale strategia adottare per quanto riguarda i rapporti con lo Stato spagnolo. Ieri sera, Junts ha invitato Aragone’s a spiegare in Parlamento se intende “rispettare il patto di governo” sottoscritto con Erc nel 2021 e di chiedere la fiducia all’aula: una mossa interpretata dal presidente come uno strappo. Secondo fonti vicine al leader catalano, sono in corso riunioni per valutare la situazione: sebbene la priorita’ sia quella di garantire stabilita’ di governo, allo stato attuale non sono esclusi scenari alternativi, come l’uscita di scena di Junts dalla coalizione, a cui seguirebbe la ricerca di appoggi parlamentari con altre formazioni, o il ritorno anticipato alle urne.