Catalogna: dopo caso Puigdemont è scontro tra indipendentisti

Sale la tensione tra Ezquerra Republicana (Erc) e Junts por Catalunya (JxCat), i due azionisti principali della coalizione indipendentista al governo della Catalogna. Dopo l’arresto in Sardegna dell’ex presidente catalano Carles Puigdemont, storico leader di JxCat, numerosi esponenti del partito hanno messo in dubbio l’utilita’ del “tavolo di dialogo” aperto dal premier spagnolo, Pedro Sanchez, con il presidente catalano, Pere Aragones, esponente di Erc. Elsa Artadi, portavoce di JxCat, ha affermato che la breve detenzione di Puigdemont in applicazione del mandato di cattura del Tribunale Supremo spagnolo prova che il “tavolo di dialogo” serve solo a “incardinare il conflitto politico”. In una conferenza stampa Artadi e’ giunta ad attaccare direttamente Erc, il cui appoggio esterno e’ fondamentale per la sopravvivenza dell’esecutivo di Sanchez, bollando la trattativa come “un tavolo tra alleati parlamentari a Madrid” dal quale JxCat e’ esclusa perche’ “scomoda”.

Marta Vilalta, portavoce di Erc, ha invitato Artadi a suggerire “quale sia l’alternativa” se l’attuale formato negoziale “non le piace”. “Non voglio entrare in una dinamica di dichiarazioni e controdichiarazioni”, ha puntualizzato Vilalta, “si puo’ parlare e discutere di tutto e abbiamo gia’ uno spazio per farlo, che e’ il tavolo, e se a loro non piace, che ci dicano che alternativa propongono, se qualcuno ha un’altra proposta che la esprima”. Secondo Erc, il tavolo di dialogo continua a essere “una necessita’” per trovare “una soluzione politica a un conflitto politico”, ha aggiunto Vilalta, che ha invitato gli alleati a ricordare che fanno parte di “un governo di coalizione e che bisogna continuare a portare avanti il Paese, compiendo passi per superare la crisi provocata dalla pandemia, oltre a cercare una via d’uscita politica al conflitto con lo Stato”.