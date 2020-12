Cassandra Crisanti: 8 giorni di lockdown non bastano

E’ il caso di dire Cassandra-Crisanti. Otto giorni di chiusure a singhiozzo per tenere l’Italia in zona rossa a ridosso di Natale e Capodanno “sono appena sufficienti per evitare un peggioramento” di Covid-19. A dirlo all’Adnkronos Salute il virologo dell’università di Padova Andrea Crisanti, che commenta così la linea su cui si starebbe orientando il Governo, ribadendo anche come la zona rossa funzioni, a differenza di quella gialla che “non garantisce sufficienti restrizioni”, tali da arginare il contagio da Sars-CoV-2.