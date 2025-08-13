Caso Zaia, Forza Italia: Tosi, Si vince anche senza di lui

Ancora tutta in salita la strada per il centrodestra alle prese con il risiko delle regionali. In attesa di un vertice chiarificatore tra i leader, che a questo punto potrebbe tenersi in Puglia se Giorgia Meloni dovesse farci un blitz dopo Ferragosto, lo scoglio più grande da superare resta quello del Veneto, dove continuano gli attriti tra alleati all’idea di una lista Zaia in campo.

Forza Italia, per bocca del coordinatore regionale in Veneto e Friuli Venezia Giulia, Flavio Tosi, sbarra la strada al governatore uscente (”E’ inusuale una lista personale del presidente uscente della Regione, perché normalmente si presenta la lista del candidato presidente, e comunque, il centrodestra stravince anche senza Zaia, non c’è assolutamente bisogno di lui”) e ribadisce che, numeri alla mano, spetterebbe a Fratelli d’Italia la guida del Veneto visto che qui il partito di via della Scrofa ha ottenuto alle ultime europee il ”miglior risultato d’Italia, ovvero il 37,5%”. L’ultima parola, pero’, ci tiene a sottolineare l’ex sindaco di Verona, è del leader della coalizione, Giorgia Meloni: ”Spetta a lei la decisione finale, insieme a Tajani e Salvini, ma i numeri dicono Fdi…”. E dalle parti di Fdi continuano ad esprimere perplessità sulla corsa di Zaia con una sua lista civica. ”Deciderà la Meloni chi sarà in Veneto il candidato migliore e vincente”, dice diplomaticamente a mezza bocca un esponente di spicco meloniano.

Tosi fa un pronostico con l’Adnkronos su tutte le Regioni che andranno al voto: ”In Veneto non c’è partita, vince il centrodestra. In Calabria rivince Occhiuto, quindi, si riconferma la maggioranza”. In Toscana, invece, “la vedo davvero difficile”.

All’ombra del Vesuvio, “come in Puglia, ce la giochiamo”, scommette Tosi. In Campania serve un candidato politico o civico? ”Io per natura sono autonomista e federalista, quindi, la scelta è di Martusciello, perché la Campania è casa sua”.

Dalle parti della Lega preferiscono non alimentare tensioni sulla ‘variabile Zaia’, ma rivendicano la ‘continuità’ di un governatore del Carroccio nella Regione, convinti che alla fine Salvini riuscirà a convincere Meloni e Tajani sul candidato migliore.

In Campania, altro nodo da sciogliere per la maggioranza, a fronte di un ‘campo largo’ a sinistra attorno al candidato governatore Roberto Fico, la Lega invita all’unità. ”Se, come auspico -dice all’Adnkronos Gianpiero Zinzi, deputato e coordinatore regionale del Carroccio- avremo tutti la capacità di mettere da parte le rispettive ambizioni, individuando il nome giusto, che riesca ad aggregare le forze che non si riconoscono nel polo radicale di sinistra costruito attorno alla figura di Fico, sono convinto che in Campania non solo possiamo vincere, ma inaugurare una stagione di buon governo. Come classe dirigente dobbiamo dimostrare maturità”, ammonisce Zinzi che lascia intendere di tifare per un profilo moderato, che sappia unire come il coordinatore della Zes unica del Mezzogiorno Giosy Romano. Uno dei papabili, insieme al meloniano Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri; il rettore dell’Università Federico II, Matteo Lorito e il ‘magnifico’ dell’università Vanvitelli Giovanni Francesco Nicoletti.