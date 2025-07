Caso Urbanistica Milano – Gli accusati respingono ogni contestazione

E’ l’affidamento di un incarico professionale all’architetto Michele Scandurra, ex membro della commissione paesaggistica comunale a chiamare in causa Manfredi Catella, fondatore e amministratore delegato di Coima, nell’indagine sull’urbanistica che oggi ha scosso Milano. Quello del manager è uno dei nomi di spicco emersi oggi. E Coima, società attiva nella rigenerazione urbana e nello sviluppo immobiliare con progetti di rilievo su Milano, tra cui Porta Nuova e Scalo Farini, allora interviene con una breve nota in cui spiega di aver ricevuto oggi “una notifica in merito a un’indagine in corso relativamente a un incarico progettuale affidato in passato dalla nostra società all’architetto Scandurra- dichiara lo stesso Catella- dato il ruolo dell’architetto anche come membro della commissione paesaggistica del Comune di Milano fino al 2024, viene prospettata l’ipotesi che l’incarico professionale affidato possa avere influenzato la condotta del professionista nella commissione in merito ai progetti promossi dalla nostra società”. Coima assicura di aver fornito “tempestivamente quanto ci è stato richiesto” e svolto “verifiche interne per confermare la regolarità in merito che avremo modo di rappresentare con chiarezza nella sede giudiziaria. La trasparenza e la legalità sono principi fondanti del nostro gruppo- sottolinea Catella- e li riaffermeremo con determinazione anche in questa circostanza”

Catella precisa che l’indagine in corso è relativa “a un incarico progettuale affidato in passato dalla nostra società all’architetto Scandurra. Dato il ruolo dell’architetto anche come membro della commissione paesaggistica del Comune di Milano fino al 2024, viene prospettata l’ipotesi che l’incarico professionale affidato possa avere influenzato la condotta del professionista nella commissione in merito ai progetti promossi dalla nostra società”. Ipotesi che Catella nega: “Abbiamo provveduto tempestivamente a fornire quanto ci è stato sinora richiesto e a svolgere le verifiche interne per confermare la regolarità in merito, che avremo modo di rappresentare con chiarezza nella sede giudiziaria -. La trasparenza e la legalità sono fondanti per il nostro gruppo e per tutti noi, e avremo modo di affermarlo con determinazione anche in questa circostanza”. Così in una nota Manfredi Catella, fondatore e ceo di Coima, per cui oggi la Procura di Milano ha chiesto i domiciliari nel nuovo filone dell’inchiesta della Gdf sulla gestione urbanistica”.

“Sono convinto che io e il mio studio abbiamo operato in maniera corretta a proposito di un’architettura (la cosiddetta Torre Botanica) che da tempo, come e’ noto, e’ stato deciso di non realizzare. Confido che l’autorita’ giudiziaria accertera’ al piu’ presto la mia totale estraneita’ alle scorrettezze che mi vengono imputate”. Lo dichiara l’architetto Stefano Boeri a proposito della nuova inchiesta.