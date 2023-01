Caso mascherine . Il giudice Guido Salvini, una sentenza che “smaschera” il caos in Regione

“Apprendiamo da quanto scrive il Corriere della Sera un nuovo capitolo dei disastri combinati dal duo Gallera-Fontana durante la pandemia quando, nella foga di dimostrarsi migliori degli altri, sono stati buttati milioni e milioni di euro che potevano essere usati per tutelare la salute dei lombardi – commenta Gregorio Mammì, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e segretario della Commissione sanità regionale – la vicenda è quella della commessa da 7 milioni di euro per mascherine mai arrivate, per la quale Aria spa aveva presentato una segnalazione in procura. Peccato per Fontana e Gallera perché le indagini sono state effettivamente svolte ed è emerso che le aziende coinvolte non hanno commesso illeciti, è stata invece condannata sul piano storico ‘la gestione del tutto disordinata di Aria spa’ la quale avrebbe avuto una ‘gran fretta di eseguire subito il pagamento’ solo perché nella ‘conferenza stampa quotidiana la Regione Lombardia intendeva comunicare di aver potuto procurarsi le mascherine anche più velocemente della Protezione civile’.