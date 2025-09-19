Casini, “da Salvini compiacenza verso Mosca”. E Salvini: Vannacci? Una opportunità

“Ho letto dell’abbraccio dell’ambasciatore russo. Sono grato a SALVINI che non sia andato dietro a D’Alema, con lui alla manifestazione a Pechino.Un saluto non si nega a nessuno, ma è una cosa grave esprimere continuamente una politica di compiacenza con quello che la Russia e Putin stanno facendo. La tolleranza è zero per quanto mi riguarda. Se sento parlare SALVINI e Vannacci sulla Russia, allacciamo cinture. Le stesse contraddizioni sono a sinistra, perché lì c’è un’ampia intesa su Gaza ma sul tema dell’Ucraina c’è un ampio dissenso, e questo è grave”. Così il senatore Pier Ferdinando Casini a Otto e mezzo su La7. (Vid/ Dire) 20:33 18-09-25 NNNN

Roberto Vannacci per la Lega è un’opportunità o un rischio? “E’ una delle tante persone perbene che si stanno avvicinando e che stanno portando il loro contributo umano, professionale, valoriale”. Così il vice premier, ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, nella registrazione di ‘Porta a Porta’. “A proposito di guerre, di pace, tanti commentano i conflitti avendoli seguiti solo dalla televisione. Un uomo che ha guidato i suoi ragazzi in missioni di pace o di guerra, in teatri tanto difficili, sicuramente parla a ragion veduta”, ha poi osservato Salvini. E a Pontida “ci sara’ lui come ci saranno i 500 sindaci della Lega, verra’ Bardella da Parigi, Abascal da Madrid, Bolsonaro dal Brasile e soprattutto verranno tante famiglie. Sara’ una Pontida diversa perche’ per me da mercoledi’ scorso, dal colpo di fucile che ha ammazzato Charlie Kirk, l’approccio e’ diverso, la prospettiva e’ diversa”, ha concluso.