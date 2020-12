Cashback, e l’app per i rimborsi non funziona

Nonostante l’aggiornamento rilasciato qualche minuto fa, l’attivazione del bonus “Cashback”, il rimborso del 10% delle spese sostenute con carte di credito e pagamenti digitali nel mese di dicembre mirato a contrastare l’uso del contante risulta ancora impossibile da portare a termine. Secondo quanto l’Agi ha potuto apprendere, sono tantissime le segnalazioni di ripetuti blocchi dell’applicazione della pubblica amministrazione sia per quanto riguarda la registrazione delle carte di credito direttamente sulla pagina del servizio, sia per quanto riguarda l’aggiornamento del “portafoglio”, pagina andata letteralmente in blocco gia’ da stamattina, e non ancora ripristinata. Un problema non ancora risolto, a poche ore dall’avvio dell’iniziativa, che come annunciato dal Governo partira’ domani. Per tutta la giornata di oggi l’applicazione, necessaria all’ottenimento del rimborso del 10% per le spese sostenute per acquisti di beni e servizi nel mese di dicembre fino a un massimo di 150 euro, non ha mai consentito agli utenti di poter completare la procedura di registrazione, andando letteralmente in tilt per l’elevatissimo numero di registrazioni attivate; un problema durato per tutta la giornata odierna, fino al rilascio dell’aggiornamento dell’app da parte degli sviluppatori. Che pero’, a quanto pare, non sembra aver risolto la problematica.