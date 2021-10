Caro pedaggi al Sud, si mobilitano i sindaci. E al Nord non si mobilita nessuno?

Quanto costano le tangenziali di Milano, la Brebemi, la Tem, o la tangenzialina di Como? Mobilitazioni dei sindaci? Della Regione? Del Comune di Milano? Dell’area metropolitana, leggi sempre sindaco di Milano? Dei sindaci dell’hinterland? Silenzio, e via andare. Poi ti spediscono in redazione questa notizi. La pubblichiamo integralmente, con profonda invidia.

Il ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, riceverà la mattina del 28 ottobre a Roma una delegazione di amministratori locali di Lazio e Abruzzo impegnati nella battaglia al caro pedaggi e per la sicurezza sulle autostrade abruzzesi che collegano l’Abruzzo a Roma, ma anche Teramo e l’Aquila (A24/A25); per questa ragione è stata anche sospesa la manifestazione programmata per quel giorno, dinanzi al Mit. Lo ha annunciato Velia Nazzarro, sindaca di Carsoli (L’Aquila). “Questa mattina è stata inviata una lettera al ministro Giovannini per preannunciare la manifestazione del 28 ottobre e richiedere, in questa circostanza, un incontro con la delegazione dei Sindaci – ha aggiunto la prima cittadina di Carsoli – Altre 2 lettere sono state inviate ai senatori e deputati di Lazio e Abruzzo e ai consiglieri delle stesse Regioni per invitarli a sostenere personalmente la battaglia dei sindaci e ad essere presenti alla manifestazione. I sindaci e gli amministratori, pur mantenendo alta la guardia, esprimono grande soddisfazione per questo primo importante passo in avanti e per l’attenzione e l’interesse manifestati dal ministro – ha concluso Nazzarro a nome di tutti i sindaci di Lazio e Abruzzo impegnati nella protesta – Stante l’imminente incontro, nel rispetto istituzionale che ha sempre contraddistinto l’azione dei sindaci e amministratori, si comunica la sospensione della manifestazione del 28 ottobre”.