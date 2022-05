Caro governo, mezzo paese non riuscirà a pagare il mutuo

Per gli italiani la casa rappresenta il bene rifugio per eccellenza, come dimostra l’elevata percentuale (78%) di chi vive in un alloggio di proprietà. Ma nella fase attuale, in relazione al perdurare delle difficoltà determinate dalla pandemia, è anche una fonte di problemi. Il 50% di chi ha contratto un mutuo per l’acquisto della casa dichiara infatti di avere difficoltà a pagarne le rate nei prossimi mesi. Una percentuale ancora più marcata per chi vive in affitto, dove le difficoltà a pagare il canone nei prossimi mesi è denunciata dal 57%.Sono le principali evidenze che emergono dal Report “FragilItalia”, elaborato da Area Studi Legacoop e Ipsos, sulla base dei risultati di un sondaggio condotto su un campione rappresentativo della popolazione per testare l’evoluzione della percezione sulle difficoltà economiche legate all’abitazione.Nel nostro paese, come si evince dal report, sul totale di chi è proprietario dell’alloggio in cui vive (il 78% degli italiani, 1 punto percentuale in meno rispetto ad un anno fa), il 27% (2 punti percentuali in più) ha in carico un mutuo. È invece del 18% (in crescita di 2 punti) la percentuale di chi vive in affitto (il 28% nel ceto popolare, il 26% tra gli under 30). I proprietari di casa senza mutuo a carico sono il 51% (il 61% tra gli over 50).