Caro-energia. In Italia il peso più grave d’Europa nelle bollette

Il caro-energia continua a mordere le imprese italiane, con un divario sempre piu’ evidente rispetto agli altri grandi Paesi europei. Ad agosto, le bollette italiane sono risultate piu’ pesanti del 41 per cento rispetto a quelle tedesche e del 26 per cento rispetto a quelle francesi. L’impatto e’ particolarmente gravoso per le piccole aziende: nel 26 per cento dei casi dichiarano rincari compresi tra il 50 e il 100 per cento, a fronte del 19 per cento delle medio-grandi. Le conseguenze si riflettono soprattutto sulla riduzione dei margini (69 per cento per le imprese fino a 50 addetti, 75 per cento per quelle tra 50 e 499 dipendenti), sul freno agli investimenti (13 e 12 per cento) e sulla contrazione di produzione e fatturato (5 e 7 per cento). Il dato piu’ preoccupante riguarda la mancanza di reazione: il 42 per cento delle piccole e medie imprese non sa quale strategia adottare per contenere i costi energetici, contro il 18 per cento delle aziende medio-grandi. Un’incertezza che pesa in una fase gia’ complicata dal quadro geopolitico e dai nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti. I numeri emergono dalle analisi di Unioncamere, con il contributo del Centro studi Tagliacarne, presentate a Cagliari in occasione della Conferenza nazionale delle Camere di commercio, organizzata da Unioncamere con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.