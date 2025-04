Carney rimonta e vince, il Canada ferma Trump

“Abbiamo superato lo shock del tradimento americano, ma non dovremo mai dimenticare la lezione”. Lo ha detto il primo ministro del Canada, Mark Carney, nel discorso della vittoria che ha tenuto davanti ai sostenitori a Ottawa, dopo che il suo Partito Liberale ha vinto le elezioni federali. Nel suo intervento Carney ha sottolineato l’importanza dell’unità canadese di fronte alle minacce provenienti da Washington e ha ribadito una convinzione che aveva già espresso durante la campagna elettorale: il sistema reciprocamente vantaggioso che il Canada e gli Stati Uniti avevano condiviso dalla fine della Seconda guerra mondiale è giunto al termine. “Come dico da mesi, l’America vuole la nostra terra, le nostre risorse, la nostra acqua, il nostro Paese. Non si tratta di minacce vane. Il presidente Trump sta cercando di distruggerci per poterci possedere. Questo non accadrà mai, mai. Ma dobbiamo anche riconoscere la realtà: il nostro mondo è cambiato radicalmente”, ha affermato Carney.

Alla chiusura delle urne, le proiezioni hanno mostrato i liberali vincitori con un numero di seggi superiore rispetto a quello dei conservatori nel Parlamento, che è composto da 343 seggi, ma non è chiaro se otterranno la maggioranza assoluta (cioè almeno 172 seggi) o dovranno affidarsi a uno dei partiti più piccoli per approvare le leggi. La vittoria dei liberali giunge al termine di un ribaltamento in campagna elettorale che è stato alimentato dalle minacce di annessione di Donald Trump e dalla sua guerra commerciale. I liberali sembravano destinati a una sconfitta schiacciante fino a quando il presidente Usa non ha iniziato ad attaccare l’economia canadese e a minacciare la sua sovranità, suggerendo che il Canada dovesse diventare il 51° stato degli Stati Uniti. Le mosse di Trump hanno fatto infuriare i canadesi e alimentato un’ondata di indignazione che ha aiutato i liberali a invertire quella che sembrava la tendenza in vista delle elezioni e a a conquistare il quarto mandato consecutivo al potere. Il leader del Partito Conservatore, Pierre Poilievre, sperava di trasformare le elezioni in un referendum sull’ex primo ministro liberale Justin Trudeau, la cui popolarità era diminuita verso la fine del suo decennio al potere a causa dell’aumento dei prezzi dei generi alimentari e delle case, ma dopo che Trump è passato all’attacco Trudeau si è dimesso e Carney, ex banchiere centrale, è diventato leader del Partito Liberale e primo ministro, cavalcando una risalita nei consensi fino alla vittoria.

Nonostante i canadesi fossero alle prese con le conseguenze dell’attentato di Vancouver, avvenuto durante un festival di strada nel fine settimana, Trump ha continuato a provocare il Paese anche nel giorno delle elezioni, ripetendo che il Canada dovrebbe diventare il 51° Stato degli Stati Uniti. Ha anche affermato erroneamente che gli Stati Uniti sovvenzionano il Canada, scrivendo: “Non ha senso, a meno che il Canada non sia uno Stato!”. L’aggressività di Trump ha fatto infuriare i canadesi, spingendo molti in questi mesi a cancellare le vacanze negli Stati Uniti, a rifiutarsi di acquistare prodotti americani e forse anche a votare in anticipo. Un numero record di 7,3 milioni di canadesi ha votato prima dell’Election Day. Se non otterranno la maggioranza in Parlamento, i liberali potrebbero dover fare affidamento su uno dei partiti minori per rimanere al potere e approvare le leggi. Il Bloc Québécois, che sembra destinato a finire terzo, è un partito separatista del Quebec francofono che mira all’indipendenza dal Canada. I liberali di Trudeau hanno fatto affidamento sui New Democrats per rimanere al potere per 4 anni, ma la formazione progressista ha ottenuto scarsi risultati nel voto di lunedì e il suo leader, Jagmeet Singh, ha annunciato le dimissioni dopo 8 anni alla guida del partito. “Si tratta di una rimonta spettacolare, ma se i liberali non riusciranno a ottenere la maggioranza dei seggi, l’incertezza politica in un nuovo Parlamento di minoranza potrebbe complicare le cose”, ha affermato Daniel Béland, professore di scienze politiche alla McGill University.