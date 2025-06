Caritas, l’emergenza si chiama CASA, RINUNCIA ALLA CURE. Richiesta di aiuti per il 77% dal Nord, dove i poveri crescono del 97%

I territori con l’aumento più marcato delle richieste di aiuto sono quelli del Nord Italia (+77%), seguiti da quelli del Mezzogiorno

(+64,7%). L’ultimo rapporto 2025 sulle povertà della Caritas dice quello che già si sa. Eppure nulla cambia.

Si legge che aumentano i casi di povertà intermittente e di lunga durata. Oltre un assistito su quattro (26,7%) si trova in uno stato di disagio stabile e prolungato. La povertà diventa anche più intensa: il numero medio di incontri annui per assistito è quasi raddoppiato rispetto al 2012.

Fa impressione leggere che le famiglie in condizione di povertà assoluta sono aumentate del 42,8%. Ma “Particolarmente significativo è stato l’incremento osservato al Nord, dove il numero di famiglie povere è quasi raddoppiato, passando da 506mila a quasi un milione (+97,2%)”.

Il report precisa anche che “quattro possono dirsi i gruppi sociali che più pesantemente di altri hanno scontato gli effetti delle tante crisi attraversate nel tempo: i residenti nelle aree del Nord, le famiglie di stranieri, i minori e i lavoratori poveri“.

Ancora: “Il valore medio di assistiti per centro presenta una forte disomogeneità a livello macroregionale; si raggiungono le 100 persone nelle aree del Nord (con punte che arrivano a 147,7 in Liguria), mentre nel Mezzogiorno e nel Centro la media risulta più contenuta, attestandosi rispettivamente a 73 e 70 individui”.

Non c’è bisogno di tradurre queste parole. “Se si guarda il fenomeno dal punto di vista delle differenze macroregionali, dal 2014 al 2023 il numero di famiglie povere residenti al settentrione risulta praticamente raddoppiato, passando da 506mila nuclei a quasi un milione; la crescita del numero di indigenti nel resto del Paese appare, invece, molto più contenuta (+28,6% nelle aree del Centro e +12,1% in quelle del Mezzogiorno). Oggi in Italia il numero delle famiglie povere delle regioni del Nord supera quello di Sud e Isole complessivamente. L’incidenza percentuale continua a essere ancora più pronunciata nel Mezzogiorno (12,0% a fronte dell’8,9% del Nord), anche se la distanza appare molto assottigliata; al contrario solo nove anni fa la quota di poveri nelle aree del Meridione era più che doppia rispetto al Nord (9,6% contro il 4,2%)”.

Chiedono aiuto coloro che hanno un lavoro per il 23,5%, ma è un lavoro povero, appannando così i dati a voce alta sull’aumento degli occupati. Sono occupati poveri. L’età media di chi è in difficoltà è cresciuta e si attesta a 47,8 anni, mentre gli ultrasessantacinquenni sono passati dal 7,7% al 14,3%. Raddoppiati.

Caritas evidenzia che “un beneficiario su quattro rientra nella categoria del working poor, con punte che superano il 30% nella fascia tra i 35-54 anni. Quindici anni fa i disoccupati rappresentavano i due terzi

dell’utenza e gli occupati appena il 15%”; questo descrive con chiarezza quanto sia mutato il profilo dell’utenza Caritas nel corso degli ultimi tre lustri, riflettendo al contempo una profonda”. Di lavoro, non si vive più. Inflazione, tasse, aumento del costo della vita, con zone territorialmente diverse, sono il Paese reale che la politica non rappresenta più. Non tutela più.

Reddito, lavoro, casa, cure mediche sono la somma delle povertà registrate.

Si legge che “non si tratta più di un’emergenza temporanea, bensì di una crisi strutturale con radici economiche, sociali e urbanistiche profonde. Continuare a trattarla come una situazione contingente impedisce l’elaborazione di strategie di lungo periodo e soluzioni sistemiche (…)” e ” coinvolge un numero crescente di famiglie che incontrano difficoltà nel trovare o mantenere un alloggio dignitoso e accessibile”.

Già l’Istat ha certificato che nel 2024 il 5,6% della popolazione italiana vive in condizioni di grave deprivazione abitativa.

E anche qui, a fronte di uno sbandierato attivismo sulle liste d’attesa, la realtà è un’altra. Caritas ricorda che il 9,9% della popolazione, circa 6 milioni di persone, “ha dovuto rinunciare a prestazioni sanitarie ritenute necessarie (visite specialistiche, esami diagnostici come radiografie, ecografie, risonanze magnetiche, ecc.). Le principali cause sono riconducibili a due fattori: da un lato le lunghe liste d’attesa, dall’altro i costi che molte famiglie non riescono a sostenere”. Anche qui, propaganda, chiacchiere e distintivo.