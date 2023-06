Cari politici, chiedetevi perché crescono solo i discount. Italiani in dieta forzata

Le vendite al dettaglio su base mensile aumentano in valore e diminuiscono in volume. Stessa tendenza nel confronto annuale. Su base tendenziale, infatti, ad aprile 2023, le vendite al dettaglio aumentano del 3,2% in valore e registrano un calo in volume del 4,8%. Sono i dati diffusi oggi dall’Istat. Ad aprile si stima un aumento congiunturale per le vendite al dettaglio in valore (+0,2%) e un calo in volume (-0,2%). Sono in crescita le vendite dei beni alimentari (+0,9% in valore e +0,6% in volume) mentre quelle dei beni non alimentari registrano una diminuzione (-0,4% in valore e -0,7% in volume). Nel confronto annuale, le vendite dei beni alimentari crescono in valore (+6,2%) e subiscono una flessione in volume (-5,4%), mentre le vendite dei beni non alimentari crescono in misura moderata in valore (+0,4%) e mostrano una diminuzione in volume (-4,4%).

Codacons commenta così: “I prezzi ancora a livelli elevatissimi per beni primari come alimentari e carrello della spesa incidono sulle vendite al dettaglio e sulle abitudini degli italiani, che si riversano in massa presso i discount alimentari, esercizi che segnano un incremento delle vendite del +9,2% ad aprile; c’è chi in proposito ha parlato di dieta forzata, beh non siamo troppo lontani dal vero”.