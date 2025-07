Cari padani, siamo in emergenza idrica. Sale veloce il cuneo salino sul Delta

“Il mese di giugno è stato caratterizzato da temperature superiori ai valori tipici del periodo e da precipitazioni, ad eccezione del territorio romagnolo, in generale inferiori alla media (dati aggiornati alla seconda metà di giugno). I volumi invasati nei grandi laghi hanno fatto registrare a giugno condizioni di disponibilità in linea ai valori tipici del periodo; per quanto riguarda la neve, alla seconda metà di giugno gli accumuli residuali sono stati in linea o superiori rispetto ai valori tipici del periodo per il territorio piemontese, mentre per Valle d’Aosta e soprattutto Lombardia l’Swe si è attestato su valori al di sotto rispetto ai riferimenti storici. Le portate transitanti nelle principali sezioni del fiume Po sono state caratterizzate da valori mediamente inferiori a quelli tipici del periodo, ma rientranti comunque nella norma”. Lo segnala in una nota l’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici del Distretto del fiume Po, riunitosi oggi.

Nei prossimi giorni il territorio del Distretto del fiume Po sarà caratterizzato da temperature che si manterranno al di sopra dei valori tipici del periodo e da condizioni di stabilità interrotte da possibili episodi temporaleschi, localmente anche intensi, che, dalla lettura dei modelli, potrebbero portare ad accumuli precipitativi significativi soprattutto nell’area a ridosso dei Grandi Laghi. Ciò nonostante, per quanto riguarda i deflussi superficiali, soprattutto lungo l’asta principale del fiume Po, i modelli restituiscono, per tutte le sezioni considerate, una progressiva riduzione delle portate transitanti. In tal senso, desta particolare preoccupazione l’andamento della risalita del cuneo salino nei rami principali del Delta del fiume. In particolare, il drastico calo della portata i cui valori, con riferimento alla sezione di Pontelagoscuro, negli ultimi giorni si stanno attestando sotto il valore di 600 mc/s, sta facendo registrare di giorno in giorno sempre con maggiore intensità la risalita di acqua salata dal mare entro i tratti terminali del fiume, con particolare riferimento ai rami del Po di Maistra, Pila, Tolle e Gnocca.