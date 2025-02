Cardini: La Cina corre sulle gambe dell’Occidente

Oggi stiamo vivendo un momento “profondamente” rivoluzionario”. Lo afferma in una intervista a La Stampa lo storico Franco Cardini in occasione della presentazione del libro “I confini della storia” in cui dialoga con Sergio Valzania. “Se occorreva un cambio di passo questo è il momento in cui questo cambio di passo è pronto ad avvenire. Dalla rivoluzione ci si può sempre aspettare qualcosa, dalla conservazione cosa ci potremmo mai aspettare? Il governo universale delle multinazionali, forse”.

Donald Trump non ci va tanto lontano… “Bisogna guardare altrove: alle chiazze d’azzurro che si aprono nel cielo grigio che ormai siamo abituati ad avere sopra le teste. Bisogna rivolgersi ai giovani, e anche ai non più tanto giovani, che si stanno esprimendo contro la noiosa e imbolsita boria occidentale. Quell’America idolatrata che ormai esiste sono nella mente di alcuni pensatori che non hanno ben presente cosa sia l’America. È tutto ciò che esiste tra le due coste, tra l’esplosività di New York, la delicatezza di Boston e lo sfarzo di Los Angeles. Case di lamiera abitate da bevitori di birra scadente sui cui tetti però sventola una bandiera fiera. Un’idea estremamente distante da quella dell’impero e della grandezza che si vuole far passare”.

È la fine dell’Occidente? “Non è mai la fine di niente. L’Impero Romano non è terminato tutto a un tratto e non ha vissuto l’epoca di decadenza e perdizione che ci siamo poi inventati per determinare un periodo di passaggio. Quello d’Occidente è finito all’alba della Prima guerra mondiale. E così, quella che noi chiamiamo ‘cultura occidentale’ non finirà, magari vivrà un periodo di minore brillantezza, magari lo sta già vivendo, ma non se ne andrà dall’oggi al domani e continuerà a perdurare in qualsiasi altra cultura che prevarrà” e che “indubbiamente verrà da Oriente. La Cina è già da molto tempo una fucina di idee e di innovazione. Ma non sono idee e innovazioni cinesi. Sono idee occidentali, invenzioni occidentali, che camminano su gambe cinesi. È così che avvengono i passaggi culturali, quando una civiltà assume rilevanza fa propria la storia delle altre, mitigandola e mescolandola. È accaduto per l’Occidente nei confronti dell’Oriente, e adesso è probabile che il gioco si inverta”.