Carburanti, il prezzo si impenna… Alla faccia delle accise che dovevano sparire

Alla faccia delle accise che dovevano sparire al primo consiglio dei ministri del Conte 1. Sui prezzi dei carburanti praticati alla pompa si riversano i rialzi della settimana scorsa. Poco mosse le quotazioni dei prodotti raffinati. Brent sotto i 75 dollari. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,671 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,676, pompe bianche 1,658), diesel a 1,518 euro/litro (+3, compagnie 1,526, pompe bianche 1,495). Benzina servito a 1,795 euro/litro (+2, compagnie 1,838, pompe bianche 1,709), diesel a 1,658 euro/litro (+3, compagnie 1,708, pompe bianche 1,551). Gpl servito a 0,707 euro/litro (+2, compagnie 0,716, pompe bianche 0,695), metano servito a 1,012 euro/kg (+7, compagnie 1,016, pompe bianche 1,008), Gnl 1,317 euro/kg (compagnie 1,314 euro/kg, pompe bianche 1,319 euro/kg). Questi i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,768 euro/litro (servito 1,957), gasolio self service 1,629 euro/litro (servito 1,874), Gpl 0,816 euro/litro, metano 1,081 euro/kg, Gnl 1,369 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di venerdì: benzina a 466 euro per mille litri (-2, valori arrotondati), diesel a 457 euro per mille litri (+2, valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1.194,83 euro per mille litri, diesel a 1.074,51 euro per mille litri.