Capua, Italia a un passo dalla svolta, anche con Natale della famiglia ristretta

“Credo che l’Italia sia a un passo dalla svolta, le cose vanno meglio, la situazione è più sotto controllo”: è l’opinione della virologa Ilaria Capua, intervenuta a Focus Live. Per combattere il virus, quello che verrà saraà necessariamente il “Natale della famiglia ristretta” perché “non possiamo permetterci di far finta che il virus non esista o che non sia in grado di provocare danni persino peggiori”. “Bisogna scavallare l’inverno ed essere pronti – ha concluso – per una primavera di rinascita”.