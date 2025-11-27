Caos Lombardia. Salvini pronto a cedere prossimo governatore a FdI. Fontana: Ma noi abbiamo le persone per sostituirmi

“Non rispondendo più a chi domanda chi sarà il candidato del centrodestra nelle prossime regioni fra un anno o due anni, in Sicilia, Lombardia o Piemonte. Ci penseremo a tempo debito, tutti i partiti del centrodestra avranno il giusto riconoscimento senza che nessuno metta il veto a partire dalla mia Lombardia . Se Fratelli d’Italia avrà un candidato all’altezza sarò ben felice di accogliere la loro” così

Fontana replica al volo. “Io ho sempre sostenuto che le regionali sono una cosa diversa rispetto alle politiche e che quindi bisogna cercare di individuare delle persone che hanno credibilità sul territorio, che sono apprezzate dalla gente. Per individuare queste persone non si deve fare riferimento ai numeri dei voti che i partiti prendono singolarmente ma ad altre scelte, e poi si può fare un ragionamento. Io ho sempre detto, facendo indispettire qualcuno, che credo che a livello amministrativo la Lega abbia le possibilità, le persone migliori che potrebbero andare a sostituirmi”. Così il presidente della Regione Lombardia, Fontana, parlando delle prossime elezioni regionali in Lombardia , considerato anche il risultato in Veneto, a margine dell’evento al Muro degli Impegni “Io non sto zitta. Rompiamo il silenzio. Uniti contro la violenza sulle donne”. E sulle parole del leader della Lega Matteo Salvini : “Anch’io spero che succeda in Lombardia quello che è successo in Veneto, condivido”, ha sottolineato.

“Rispettiamo l’opinione del presidente Attilio Fontana e la sua fedeltà al partito che lo ha sostenuto, ma riteniamo che in questo momento la priorità sia l’unità della coalizione di centrodestra e l’individuazione della migliore candidatura possibile per guidare la Regione Lombardia per i prossimi cinque anni. Non è il momento per uscite personali o rivendicazioni di parte”. Lo afferma in una nota Carlo Maccari, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Lombardia , in risposta alle dichiarazioni rilasciate dal governatore sulle prossime elezioni regionali in Lombardia . Maccari sottolinea “l’importanza di un approccio condiviso”, richiamando anche le parole del leader della Lega Matteo Salvini . “Il vicepremier Salvini ha saggiamente affermato che ‘nella mia Lombardia se Fratelli d’Italia avrà un candidato all’altezza saremo ben felici di accogliere la loro proposta’. Bene. Fratelli d’Italia in Lombardia non ha solo persone ‘all’altezza’, ma anche una classe dirigente che ha dimostrato la sua credibilità, l’apprezzamento sul territorio e la sua innegabile competenza amministrativa – aggiunge Maccari -. Siamo pronti ad esprimere una leadership forte che possa assicurare la continuità della buona amministrazione e al contempo portare un nuovo slancio e nuove idee per il futuro della Regione”. La scelta del candidato “non deve essere basata sul campanilismo o su risultanze di una singola forza politica, ma sulla progettualità e sulla capacità di aggregazione. Fratelli d’Italia è il primo partito del Paese e rappresenta una forza determinante in Lombardia , con una classe politica che ha lavorato con serietà in questi anni. Il nostro obiettivo è vincere, e per farlo la coalizione deciderà in modo coeso e ragionato – concludono -. Il richiedente sarà il frutto di una valutazione complessiva e di un accordo tra tutti i partiti del centrodestra Adesso è il momento di concentrarci sulla seconda parte di questa legislatura”.