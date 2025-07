Caos e violenza in Val Susa. Togni (Patto per il Nord): Ci risiamo, serve certezza della pena per punire i crimini

di Renato Walter Togni – Ci risiamo! Ancora una volta in Val Susa, zona dei cantieri della Torino-Lione, la “protesta No Tav”, mascherata sotto il nome di “Festival Alta Velocità”, ha mostrato il peggio di sè.

Ancora una volta si è trattato di una manifestazione che non è stata comunicata all’Amministrazione comunale, né da quest’ultima autorizzata, come si evince dalle comunicazioni ufficiali rilasciate dal Gruppo Consiliare Comunale “Cambiamo Susa”.

Ancora una volta la Val Susa è stata “campo di battaglia” sul quale i soliti gruppi di antagonisti No Tav – il cui intento è quello di diffondere caos e violenza – hanno attaccato le forze dell’ordine, ed i cantieri della Torino-Lione con lanci di pietre e di bombe di carta, appiccando incendi e deturpando tanto la proprietà demaniale, quanto quella privata.

Per sicurezza sono stati chiusi parte della SS24 e gli ingressi autostradali.

L’art. 2 della Costituzione Italiana sancisce quali siano i diritti inviolabili dell’uomo ma, ancora volta, lo Stato Centrale permette a orridi ignobili individui di agire indisturbati nell’illegalità, a discapito della tutela degli inviolabili diritti dei cittadini, dei residenti, dei turisti in transito nella Valle, degli imprenditori che lì hanno deciso di mantenere le loro attività.

Per quanto ancora dovremo sopportare tutto ciò? Per quanto ancora gli abitanti della Val Susa dovranno vivere nell’angoscia?

Noi di PATTO PER IL NORD diciamo BASTA e invochiamo a gran voce l’applicazione della certezza della pena!

PER IL NORD E PER LA GENTE, NOI

Renato Walter Togni

Segretario politico

PATTO per il NORD PIEMONTE