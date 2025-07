Caos dazi. Dov’è il testo scritto? La versione Ue: Accordo non è giuridicamente vincolante… Mentre l’Europa si spacca

L’accordo politico raggiunto domenica scorsa tra la presidente von der Leyen e il presidente Trump “serve gli interessi economici fondamentali dell’UE, rispetta pienamente la sovranità normativa dell’UE e protegge settori sensibili dell’agricoltura” dei 27 paesi dell’Unione ma “non è giuridicamente vincolante”. Lo sottolinea la Commissione europea in una nota esplicativa dell’intesa in cui si precisa come “oltre a intraprendere le azioni immediate impegnate, l’UE e gli Stati Uniti negozieranno ulteriormente, in linea con le rispettive procedure interne pertinenti, per attuare pienamente l’accordo politico”.

Ma che il testo sia ancora da mettere nero su bianco lo spiega bene Olof Gil, portavoce della Commissione europea per il Commercio.

L’accordo di domenica tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, “non intaccherà le regole europee sullo spazio digitale, sulle norme sanitarie e fitosanitarie e sugli standard nell’agricoltura”, ha dichiarato Gill, interpellato durante il briefing giornaliero con la stampa sui dettagli della nota informativa che la Casa Bianca ha diffuso sui termini dell’intesa.

Secondo Washington, invece, l’Ue si sarebbe impegnata a non adottare o applicare nessuna tassa sulle grandi imprese statunitensi del digitale. “Vogliamo essere autonomi nel nostro diritto a definire le regole dello spazio digitale, e questo vale anche per la normativa nel settore agricolo, dove siamo comunque aperti alla discussione sulla semplificazione in alcune aree”, ha sottolineato Gill. La revisione delle leggi Ue, ha detto il portavoce, “non sarà parte della dichiarazione congiunta” che le due parti si impegnano a redigere in questi giorni. Questo documento, ha spiegato Gill, “non avrà validità giuridica”, ma sarà la base per approfondire la cooperazione nelle aree specifiche del commercio. “Fornirà una tabella di marcia”, ha spiegato ulteriormente il portavoce.

Se per Maros Sefcovic, commissario europeo per il Commercio, l’intesa ha scongiurato in extremis una guerra commerciale con gli Stati Uniti, sono ben altri i toni che si respirano nelle cancellerie di tutta Europa. Parigi parla di “giorno buio”, e anche Berlino comincia a mostrare più di una perplessità. Più misurate le parole del premier spagnolo Sanchez che parla di accordo che non entusiasma, ma la sostanza non cambia.

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha ribadito la posizione del Governo italiano, nel corso di un incontro con le imprese: I dazi concordati con gli Usa sono sostenibili, ha detto, e ha annunciato l’istituzione di una task force permanente. Le tariffe al 15 per cento trovano più contestazioni che applausi nel mondo produttivo. Per alcuni dei settori più strategici del “Sistema Italia” l’intesa rischia di diventare una condanna. Non solo acciaio. Rischia anche il settore che più rappresenta il Made in Italy nel mondo: l’agroalimentare. Il vino italiano, primo per valore negli Usa, rischia di pagare il prezzo più alto. Dal 2,5% attua le si salta al 15%, salvo future esenzioni tutte da negoziare. E il problema non è solo il vino: anche formaggi Dop, olio e salumi sono sotto pressione. E mentre Bruxelles difende l’accordo, la concorrenza di Cile, Argentina e Australia scalpita per riempire gli scaffali americani lasciati vuoti dal Made in Italy.

credit foto maximalfocus-3osQ7M_qO00-unsplash