Cani meglio dei test. Presto diagnosi più veloce in aeroporto

Nel graduale ritorno alla normalita’ dopo le restrizioni per il Covid, i cani da fiuto potrebbero essere preziosi alleati nel diagnosticare soggetti positivi in soli pochi secondi, quindi piu’ veloci dei test Pcr, consentendo di accelerare gli screening in aeroporto o ad eventi di massa. Cosi’ gli scienziati dopo l’esito promettente a Londra di sessioni di addestramento di cani per riconoscere l’odore caratteristico prodotto da persone con il virus, odore che non e’ rilevabile dal naso umano. Tuttavia, come precisato dai ricercatori ai media britannici, la diagnosi stabilita dal cane dovra’ poi essere confermata con un test di laboratorio. Nell’ambito del nuovo studio di screening canino, sei cani sono stati addestrati per riconoscere l’odore prodotto da persone con Covid-19 utilizzando calzini indossati, maschere facciali e magliette di vari materiali. Le prove che hanno coinvolto diversi cani – in particolare della razza Spaniel e Retriever – hanno dimostrato che nell’88% dei casi sono stati in grado di diagnosticare correttamente la positivita’, ma erroneamente hanno segnalato 14% di persone come ammalate di coronavirus poi diagnosticate negative. Tra i testati c’erano anche alcuni soggetti con un semplice raffreddore, che i cani hanno saputo distinguere dal Covid.

Questi risultati sono stati “un’ulteriore prova che i cani sono uno dei biosensori piu’ affidabili per rilevare l’odore della malattia umana”, ha detto Claire Guest, dirigente scientifico presso l’ente di beneficenza Medical Detection Dogs, che ha addestrato gli animali. Se una persona su un aereo di 300 passeggeri ha il coronavirus, e’ probabile che i cani identifichino correttamente quella persona, ma potrebbero anche indicare erroneamente che altre 42 persone negative sono infette. Il vero vantaggio potenziale, pero’, e’ la velocita’: anche i test piu’ veloci impiegano 15 minuti per mostrare un risultato, mentre i cani possono fiutare la malattia in pochi secondi. Pertanto, secondo i ricercatori, due cani potrebbero controllare 300 persone in mezz’ora. Oltre che a Londra, esperimenti sui cani sono in corso in Finlandia, Francia e Libano, quindi presto potrebbero entrare in servizio negli aeroporti e altri luoghi con alta affluenza di utenti, in supporto di metodi piu’ ‘tradizionali’. I cani, gia’ ampiamente utilizzati per fiutare droghe ed esplosivi, possono avere una capacita’ di annusare fino a 100 mila volte superiore rispetto a quella umana. Del resto ricerche recenti avevano gia’ evidenziato che riescono a distinguere persone affette da malaria, Parkinson e cancro, proprio per gli odori emessi dal corpo umano.