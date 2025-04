Cambio di casacca, i record dei passaggi tra partiti, anche più volte…

Lasciamo che a parlasre siano i numeri proposti dalla Fondazione Openpolis sui cambi di posizionamento partitito in Parlamento. Dciamo che in Italia la politica è molto liquida rispetto al mandato degli elettori. In corso d’opera l’eletto fa quallo che meglio crede.

Sono 59 i cambi di gruppo avvenuti dall’inizio della legislatura ad oggi. “Hanno coinvolto 50 parlamentari di cui 39 deputati e 11 senatori. Verificare quale sia l’effettiva consistenza delle forze politiche all’interno delle camere è molto interessante soprattutto in questa fase dove, come da prassi, è possibile che il parlamento decida di procedere a una riconfigurazione delle commissioni”.

Cosa di non poco conto ma non visibile a occhio nudo dagli inesperti.

Sono 569 i cambi di gruppo avvenuti durante l’intera 17esima legislatura (2013-2018). “Si tratta di un numero record, che supera anche la legislatura successiva (2018-2022), che aveva comunque registrato un dato importante (464 cambi). Rispetto alle ultime esperienze quindi il fenomeno si è significativamente ridotto ma non è scomparso del tutto e, anzi, entrando nella fase finale della legislatura con l’approssimarsi delle elezioni potrebbe riprendere di intensità”. Segnali che arrivano anche dai territori, in particolare nei Consigli regionali dove un fuggi fuggi significativo viene registrato da Lega a Fratelli d’Italia in particolare.

C’è stata 1 revisione del regolamento del senato. “Tra i motivi che hanno contribuito alla limitazione del fenomeno – spiega Openpolis – c’è probabilmente anche l’adozione del nuovo regolamento del Senato che ha introdotto una serie di disincentivi. Tali deterrenti prevedono la perdita di eventuali incarichi all’interno del consiglio di presidenza, della giunta per il regolamento, di quella per le elezioni o di quella per le immunità. Sono possibili anche delle conseguenze negative di natura economica. Queste però vanno a impattare più sui gruppi che non sui singoli senatori. Non è quindi un caso probabilmente che nel corso dell’attuale legislatura le variazioni di appartenenza si siano registrate in maggior parte a Montecitorio, dove queste contromisure non sono ancora state adottate”.

Sono 9 invece i parlamentari che sono passati dall’opposizione alla maggioranza. “Tra i nomi più noti troviamo Enrico Costa, Mariastella Gelmini e Mara Carfagna, peraltro recentemente nominata segretaria di Noi moderati. Soltanto 2 hanno fatto il percorso inverso (nello specifico dalla maggioranza al misto). Sempre 2 sono i parlamentari che hanno cambiato appartenenza ma rimanendo all’interno del perimetro della maggioranza. Sono 9 anche i parlamentari che nel corso dell’attuale legislatura hanno effettuato più di un cambio di gruppo”.

Sono 8 i seggi guadagnati da Forza Italia dall’inizio della legislatura. “Prendendo in considerazione i partiti maggiori, che hanno una rappresentanza autonoma in entrambe le Camere, possiamo osservare che Fratelli d’Italia, Partito democratico e Lega hanno perso un componente mentre il Movimento 5 stelle ne ha persi 4. I maggiori beneficiari del fenomeno nell’attuale legislatura sono stati i gruppi di Forza Italia che, tra Camera e Senato, hanno guadagnato 7 rappresentanti. A questi si è poi aggiunto anche Andrea Gentile, eletto alla Camera in seguito al riconteggio delle schede. A farne le spese l’esponente del M5s Elisa Scutellà.