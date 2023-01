Calenda, se i lombardi conoscessero il contenuto dell’autonomia che gli vogliono dare, non la vorrebbero più

“Penso che nessun lombardo sappia il contenuto dell’Autonomia, sennò non la vorrebbero”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, a Milano, a margine della presentazione del libro del giornalista Francesco Vecchi ‘Non dobbiamo salvare il mondo – Edizioni Piemme’ in Galleria Rizzoli a Milano. “Perché non ci sono sconti fiscali – ha aggiunto – ma solo il fatto che le Regioni possono accumulare un milione di nuove società sulla gestione della rete e possono andare in Europa indipendentemente dall’Italia”. Insomma, “un gran macello”.