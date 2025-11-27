“Calenda, non far conto su Zaia”

Il leader di Azione Carlo Calenda “non si illuda su Zaia perche’ non ha alcuna volonta’ di mettere in crisi la leadership di Salvini nella Lega, altrimenti lo avrebbe fatto qualche mese fa al congresso del partito, invece ha avallato Salvini come segretario e Vannacci come suo vice”, afferma Patto per Il Nord in una nota. “Se nella Lega tornasse Il buon senso, sarebbe un’ottima notizia per Il Nord , ma e’ solo una pia illusione. Tutta la classe dirigente e’ compartecipe della deriva populista, statalista e sovranista, e Zaia e’ Il primo dei salviniani. Perche’ abbia deciso di ritagliarsi un ruolo di secondo, d’essere Nino Bixio a vita, lasciando a Salvini quello principale di Garibaldi, e’ incomprensibile, ma occorre prenderne atto”, concludono la nota.