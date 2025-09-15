Calenda, “la Sicilia è da cancellare, vittima di feudalesimo. Ma anche le altre regioni…”. Patto per il Nord: Parliamone al nostro congresso

“Mi spiace che Schifani si sia offeso. Semplicemente gli ho detto ciò che penso. I siciliani sono vittime di una sistema clientelare, costoso e inefficiente. Un sistema che non è nato ieri ma che ha accompagnato la storia della Regione dallo statuto speciale”. Lo affermava sabato scorso il leader di Azione Carlo Calenda.

Ieri Calenda non ha lasciato cadere le sue critiche e ha voluto argomentarle di più.

“Schifani si è adombrato perche’ nei giorni scorsi ho contestato le nomine di figli di ex ministri ed ex deputati in Regione e nelle partecipate”, scrive su X il leader di Azione, Carlo Calenda. “Penso che la regione Sicilia sia costruita per opprimere i siciliani con un neo feudalesimo inaccettabile. Andrebbe perpetuamente commissariata con un governo tecnico. E’ inammissibile che i siciliani non possano godere delle stesse opportunita’ e servizi degli altri cittadini”, conclude.

Questa la reazione invece a caldo l’altro giorno del presidente.

Vedendo arrivare Calenda, Schifani s’è fermato per salutarlo. “Ciao Carlo, gli ho detto – racconta il presidente della Regione siciliana – E lui: ‘ciao, tu sai cosa penso della Sicilia, è da cancellare, da cancellare’. Ho ribattuto che la Sicilia è la Regione che è crescita di più in Italia in termini di Pil, ma lui ha continuato col suo atteggiamento. ‘La Sicilia è da buttare, questi qui che non aboliscono il voto segreto devono andarsene al confino, le regioni vanno cancellate”. Mentre il leader di Azione entrava nella sala per fare il suo intervento, Schifani ha deciso di abbandonare la kermesse, rinunciando al suo intervento previsto dopo quello di Calenda e di rientrare a Palermo.

“Non abbiamo più nulla da dirci’ e me ne sono andato. E’ inaccettabile”, ha chiuso Schifani.

“Sarebbe sbagliato derubricare a scontro personale lo scambio di battute fra il leader di Azione e il presidente della Regione Sicilia. Crediamo invece che il tema sia degno di grande interesse e che occorra riflettere e ripensare completamente il rapporto fra Stato e Regioni. Ne parleremo a novembre nel corso del congresso costitutivo di Patto per il Nord e saremmo lieti di ospitare sia il presidente Schifani sia” il senatore “Calenda a confrontarsi con le nostre proposte”. Lo dichiara Patto per il Nord in una no