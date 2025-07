Calenda e il suo voto per candidato di Zaia? Patto per il Nord: Stiamo valutando anche noi

“Calenda si sta dimostrando molto più concreto delle chiacchiere di Salvini. Il leader di Azione si dice interessato ad appoggiare un eventuale candidato del presidente Zaia alle prossime regionali. E’ un’ipotesi che anche noi stiamo valutando. Abbiamo però il timore che alla fine gli interessi dei Veneti saranno sacrificati per far spazio agli interessi di Roma. Del resto nella ‘Salvini Premier’ comanda il ‘capitano’ che ha come suo vice un generale: tutti gli altri, specie sui territori, sono soldati semplici di corvée”. Lo afferma Patto per il Nord in una nota.