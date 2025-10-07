Calabria, non c’è niente da festeggiare. Un altro commissariamento della sanità dal 2009 ad oggi?

Quasi 3 elettori calabresi su 4 (il 73%) hanno indicato la sanità come uno degli ambiti in cui la Regione Calabria ha più problemi da risolvere, nell’instant poll realizzato da Youtrend per SkyTG24. Seconda priorità il lavoro per il 40% degli intervistati, la sicurezza (19%), infrastrutture e trasporti (17%), e sviluppo economico (16%).

E il 75% dei calabresi è convinto che l’esito del voto regionale non avrà alcuni impatto sulla sua vita quotidiana, mentre gli “ottimisti” sono solo il 13%, spiega una nota.

E infatti…. Il piano di rientro della sanità calabrese approvato con delibera 845 del 16 dicembre 2009 non è ancora finito. In campagna elettorale la premier aveva annunciato: “Abbiamo avviato l’iter per l’uscita della Calabria dalla gestione commissariale sulla sanità, se lo merita”.

Roberto Occhiuto, riconfermato in Regione, aveva affermato: “Avendo messo ordine nei conti della sanità, tra qualche settimana usciremo dal commissariamento”.

Nemmeno un commissario ad acta, una persona seria, niente meno che il generale della Guardia di Finanza, era riuscito un decennio fa a salvare la regione dal quadro critico in cui era precipitata.

La riconferma del presidente Occhiuto porterà alla svolta sempre attesa e ancora non compiuta? Va ricordato che, come spesso evidenzia la fondazione Gimbe, la Calabria rimane sotto la soglia di sufficienza dei Lea, ed è considerata tra le regioni “inadempienti” perché non ha raggiunto la piena conformità e resta in una posizione più arretrata rispetto alle altre regioni.

Non solo. La Calabria non ha ancora raggiunto la sufficienza piena, rimanendo tra le regioni “inadempienti” per un’insufficienza in una delle tre aree di valutazione (prevenzione, assistenza distrettuale e ospedaliera).

Di acqua sotto i ponti ne deve ancora passare e non è certo il Ponte sullo Stretto la priorità degli investimenti. Cosa frena il Governo dal bonificare definitivamente la sanità calabrese? Cos’ha il Ponte di più per meritare la priorità?