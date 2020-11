Calabria, fotografia dello Stato malato

di Giancarlo Rodegher – Pare venire alla luce un altro scandalo, quello della Regione Calabria e della gestione della sua ASP.

Oltre un miliardo di euro di buco. Sarà così?

Il sistema prevedeva il pagamento di moltissime fatture due o tre volte ai fornitori senza alcun controllo di chicchessia.

Ebbene io dico che non è più possibile continuare così con Regioni che sperperano o bruciano denaro pubblico ed alte che fanno le virtuose senza avere alcun beneficio per i propri cittadini.

Il Covid sta mettendo in luce chi amministra bene e chi male da sempre.

Qui non stiamo parlando di buoni o di cattivi, qui stiamo parlando che il Paese sta andando in malora definitivamente per colpa di coloro che non sanno amministrare, gestire, coordinare, implementare, in definitiva comandare.

Mattarella farebbe bene a spingere, per il bene di tutto il Paese, sulle autonomie al fine di poter creare una sorta di competizione tra le Regioni di chi lavora meglio e sviluppa maggiormente le singole economie regionali.

Il caos che vediamo con questa pandemia è evidente anche ai ciechi ed il governo oltre ad assumersi le proprie responsabilità su certi errori grossolani commessi dopo la prima ondata sta operando in modo che certe regioni; meno colpite; o più attente si trovino col colore giallo mentre altre con l’arancione o il rosso a seconda….ebbene al di là del merito, in effetti dal mio punto di vista si intravede chi meriterebbe l’autonomia e chi no. Anzi, meglio, chi ha chiesto l’autonomia concederla, le altre si facciano commissariare dal governo centrale perché incapaci o inquinate dalle varie mafie o organizzazioni delinquenziali.

Come possiamo vedere le Regioni sono tutte differenti ed in alcuni casi molto differenziate al tal punto da poter vedere chiaramente chi ha diritto all’autonomia e chi no. La Calabria per esempio con la povera governatrice morta prematuramente poteva sperare in qualche cambiamento. Ora si ritrova nella stessa palude di prima dove a farla da padroni sono le varie mafie locali con i loro grandi o piccoli boss. I calabresi sono italiani o sono sudditi dall’ndrangheta e quindi non fanno più parte dell’Italia?

Come mai dopo tanti anni che si conoscono i suoi mali la Calabria si trova ancora in queste condizioni?

Se fosse successo una cosa del genere nel Veneto lo Stato Italiano sarebbe sceso in campo con tutte le sue armi burocratiche e di controllo senza se e senza ma.

E’ facile operare in regioni virtuose i cui cittadini sono in maggioranza; laboriosi e corretti. Cosa diversa operare in Calabria, Campania o Sicilia per esempio.

Il coraggio di cambiare dovrebbe essere una delle priorità di questo paese. Al contrario assistiamo a negligenze, sperperi, scandali di continuo. Perché? A chi può fare comodo tutto ciò ? Chi sono coloro che impediscono i cambiamenti?

E’ mai possibile che dopo oltre 150 anni alcune regioni virtuose si debbano trovare ancora e sempre svantaggiate solo perché in altre regioni si bruciano miliardi nella fornace della ruberia e dello sperpero?

A quando la fine di tanto mal governo e di tanto mala gestione?