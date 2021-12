Busto Arsizio, il far west in stazione? Dal Codacons diffida alle ferrovie

Da più di 15 anni la stazione delle Ferrovie dello Stato di Busto Arsizio versa in uno stato di degrado e semi abbandono.

Porte d’ingresso rotte, obliteratrici non funzionati, bagni inagibili e persone costrette a rimanere in piedi al freddo causa rimozione delle panchine. Sono solo alcuni episodi di degrado che da tempo i pendolari segnalano e che sono costretti a subire quotidianamente.

Oltre a questo si aggiunge la presenza di prostitute o clochard che dormono o bivaccano in sala d’attesa.

Decine di segnalazioni sono poi state fatte dai pendolari riguardo all’abbandono di siringhe, episodi di violenza, aggressioni e abbandono di rifiuti.

Il presidente del Codacons, Marco Maria Donzelli denuncia: “Situazione di degrado che perdura da anni, inaccettabile che Ferrovie dello Stato non intervenga per risolvere il problema…. presenteremo diffida a Ferrovie dello Stato affinché si attivi per ripristino e custodia della stazione di Busto Arsizio”.