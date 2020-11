Brescia terza per contagi in Lombardia, dopo Monza e Milano

Dieci morti e 216 decessi a Brescia piu’ 37 in Vallecamonica: la pandemia pare frenare la sua corsa in provincia di Brescia dove a fronte di 2279 tamponi eseguiti i positivi riscontrati (compresi i secondi controlli) sono arrivati ad essere 456, il 20 per cento del totale. Diminuiscono anche gli isolamenti domiciliari arrivati ad essere 6400 con 19430 guariti su 29.398 contagiati da inizio pandemia. I decessi totali sono saliti a 2665 nel bresciano piu’ i 211 della Vallecamonica. Brescia citta’ rimane terza in Lombardia per numero di contagi (5440) dopo Monza (5779) e Milano (59535).