Bozza per la pace? Verso neutralità dell’Ucraina. Chiesto il riconoscimento dei due stati separatisti

Il Financial Times avrebbe preso visione di una bozza di accordo tra Ucraina e Russia in quindici punti che comporterebbe la rinuncia di Kiev alle ambizioni di adesione alla Nato in cambio di garanzie di sicurezza e del ritiro delle Russia dalle zone occupate dopo l’inizio dell’invasione L’Ucraina e la Russia hanno compiuto progressi significativi su un piano di pace provvisorio in 15 punti, tra cui un cessate il fuoco e il ritiro della Russia se Kiev dichiara la neutralità e accetta limiti alle sue forze armate, secondo tre persone coinvolte nei colloqui. L’accordo proposto, che i negoziatori ucraini e russi hanno discusso per la prima volta lunedì, comporterebbe la rinuncia di Kiev alle sue ambizioni di aderire alla Nato e la promessa di non ospitare basi militari o armi straniere in cambio della protezione di alleati come Stati Uniti e Regno Unito e la Turchia, dicono le fonti. La natura delle garanzie occidentali per la sicurezza ucraina – e la loro accettabilità per Mosca – potrebbero ancora rivelarsi un grosso ostacolo a qualsiasi accordo, così come lo status dei territori ucraini sequestrati dalla Russia e dai suoi delegati nel 2014.

Mykhailo Podolyak, un alto consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha detto al Financial Times che qualsiasi accordo comporterebbe che “le truppe della Federazione Russa in ogni caso lascino le zone dell’Ucraina” catturate dall’inizio dell’invasione il 24 febbraio, in particolare le regioni meridionali lungo l’Azov e il Mar Nero, nonché il territorio a est e a nord di Kiev. L’Ucraina manterrebbe le sue forze armate ma sarebbe obbligata a rimanere al di fuori di alleanze militari come la Nato e ad astenersi dall’ospitare basi militari straniere sul proprio territorio. Mercoledì il segretario stampa di Putin, Dmitry Peskov, ha detto ai giornalisti che la neutralità per l’Ucraina basata sullo status dell’Austria o della Svezia era una possibilità. “Questa opzione è davvero in discussione ora ed è una che può essere considerata neutra”, ha affermato Peskov. Sebbene la costituzione dell’Ucraina si impegni a cercare l’adesione alla Nato, Zelensky e i suoi collaboratori hanno sempre più minimizzato le possibilità dell’Ucraina di unirsi all’alleanza militare transatlantica, una prospettiva che la Russia vede come una provocazione.

Due delle fonti hanno affermato che l’accordo presunto includeva anche disposizioni per sancire i diritti per la lingua russa in Ucraina, dove è ampiamente parlata sebbene l’ucraino sia l’unica lingua ufficiale. La Russia ha inquadrato la sua invasione come un tentativo di proteggere i russofoni in Ucraina da quello che sostiene essere un “genocidio” da parte dei “neo-nazisti”. Podolyak ha affermato che “le questioni umanitarie, comprese le questioni linguistiche, vengono discusse solo attraverso il prisma degli interessi esclusivi dell’Ucraina”. Il più grande punto critico rimane la richiesta della Russia che l’Ucraina riconosca l’annessione della Crimea nel 2014 e l’indipendenza di due stati separatisti nella regione di confine orientale del Donbas. L’Ucraina ha finora rifiutato, ma è disposta a compartimentare la questione, ha affermato Podolyak. “I territori contesi e in conflitto [sono] in un caso separato. Finora, stiamo parlando di un ritiro garantito dai territori che sono stati occupati dall’inizio dell’operazione militare il 24 febbraio”.