Bossi: Prima grana da risolvere quella della crisi economica. Quindi serve l’autonomia

“Adesso purtroppo c’e’ l’economia che non va i primi provvedimenti saranno per affrontare la crisi economica in un momemnto in cui c’e’ una crisi economica gigantesca noi dobbiamo portare a casa l’autonomia”. Cosi’ il fondatore delle Lega Umberto Bossi, parlando coi cronisti a Montecitorio. Con Salvini tutto bene? “Si, io ho fatto il comitato Nord che ha il compito di mettere sulla retta via, e di evitare lo sfascio totale della Lega”, ha risposto.

Accompagnato dal figlio Renzo, Umberto BOSSI torna a Montecitorio pronto a dare battaglia. Anche nel partito. “Ho fatto il Comitato del nord per evitare lo sfascio totale della Lega. L’ho fatta io e mi dispiaceva di vederla distruggere”, dice ai giornalisti, tra una stretta di mano e l’altra dei tanti parlamentari che vogliono salutarlo. Alla Camera non c’e’ più il corridoio dei fumatori. E BOSSI, che è un cultore del sigaro toscano, cerca una sala appartata. “Sono emozionato come al primo giorno di scuola, è sempre un piacere”, dice. Il governo dovra’ misurarsi con la crisi economica.