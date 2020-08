Bonus Covid, in corso accertamenti su due deputati Lega

Ha colto tutti di sorpresa la notizia che circa 2000 tra amministratori e politici, alcuni parlamentari compresi, avrebbero percepito i 600 euro di bonus per le partite Iva. Tra i partiti verso i quali sono stati puntati subito i riflettori vi è la Lega di Salvini. Il partito sta facendo verifiche al suo interno sulla vicenda del bonus autonomi: chiarimenti sarebbero stati chiesti a due deputati leghisti. E’ quanto si apprende da fonti parlamentari. Il confronto con i due deputati, per appurare se abbiano chiesto e ottenuto dall’Inps il bonus per le partite Iva, starebbe avvenendo in maniera riservata: nulla trapela ad ora dal gruppo.