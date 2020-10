Bonomi, rischiamo caduta Pil a due cifre

“Servono scelte chiare” perché “rischiamo una caduta del Pil a due cifre”. E’ stato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a rilevarlo intervenendo in collegamento all’assemblea degli industriali di Varese. Bonomi, come riporta “Il Sole 24 Ore”, ha condiviso le preoccupazioni degli imprenditori: “Presenteremo sabato gli scenari economici, temiamo un calo del pil a doppia cifra, e già non avevamo un’economia che brillava, a fine 2019 eravamo ancora 3 punti in meno rispetto alla crisi del 2008. Non avevamo recuperato il pil di undici anni prima”.

Per Bonomi bisogna guardare oltre l’emergenza: “Abbiamo chiesto una visione alta di medio periodo, per stimolare soprattutto gli investimenti. Meno interventi a pioggia ma scelte chiare e precise che diano indicazioni su dove vuole andare il paese”. Ci sono da spendere le risorse europee del Recovery Fund: La Ue -ha detto- ha indicato quattro driver su cui intervenire, vediamo che ci sono progetti più o meno interessanti, ma manca una visione paese. In questo momento di grande crisi vediamo l’Europa che fa la sua parte, noi dobbiamo rispondere non guardando al dividendo elettorale, ma alla crescita dell’Italia”.